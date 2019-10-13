شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستفسر عن نقل مباراة القمة من القاهرة لبرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجري مسئولو النادي الأهلي اتصالات مع اتحاد الكرة والجهات الأمنية خلال ساعات لمعرفة حقيقة الأنباء التى ترددت مؤخراً حول نقل مباراة الفريق المقبلة أمام الزمالك إلى برج العرب بدلاً من استاد القاهرة.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن أن مباراة القمة المقرر لها السبت المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري ، ستقام باستاد القاهرة قبل أن تخرج تقارير إعلامية لتؤكد نقل المباراة إلى برج العرب بدلاً من القاهرة.

ويتطلع مسئولو الأهلى لحسم هذا الملف والتأكد من الملعب الذي سيستضيف مباراة قطبي الكرة المصرية خاصة وأن الأهلى هو صاحب المباراة، لذا فتحت إدارة القلعة لحمراء خطوط اتصالات مع اتحاد الكرة والجهات الأمنية لمعرفة مصير ملعب القمة.

ويحتل الأهلي قمة الدوري بـ9 نقاط من 3 مباريات خاضها ببطولة الدوري حتى الآن، فيما يحتل الزمالك المركز الرابع بـ7 نقاط جمعهم من 3 مباريات.