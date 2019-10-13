شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول مباريات دور الـ 16 بدورى كرة السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة أحمد كامل، عن موعد مباريات دور الـ 16 من بطولة دورى المرتبط رجال، حيث تقام المباريات يومى 14 و17 أكتوبر الجارى على مستوى فرق المجموعة "أ"، بينما تقام مباريات المجموعة "ب" فى الفترة من 14 أكتوبر إلى 3 نوفمبر المقبل.

ووفقا للجدول فيلتقى فى المجموعة "أ" فريق الزمالك مع القناة، ومصر للتأمين مع أصحاب الجياد، وسبورتنج مع طنطا، بينما يلتقى الأهلى مع الطيران.

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وفى المجموعة "ب" يلتقى الجزيرة مع الشمس فى اليوم الأول، وفى اليوم التالى سموحة مع الأولمبى، وطلائع الجيش مع الاتصالات، والاتحاد السكندرى فيلتقى مع 6 أكتوبر.

يذكر أن قرعة بطولة كأس مصر أقيمت أمس، وأسفرت عن مواجهة الأهلى مع الزمالك فى دور الـ 16 من البطولة، ولم يتحدد حتى الآن موعد انطلاق البطولة أو مكان إقامتها .