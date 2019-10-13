شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يطلب تقريرا طبيا عن حالة شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الصربى ميتشو، المدير الفنى لفريق الكرة بالزمالك، من الجهاز الطبى للفريق تجهيز تقرير مفصل عن تطورات الإصابة العضلية التى جعلته يغيب عن تدريبات الفريق طوال الفترة الماضية.

وكان شيكابالا قد تعرض للإصابة فى العضلة الضامة خلال مواجهة مصر المقاصة فى الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، وأدت لغياب الفهد الأسمر عن مواجهة فريقه أمام إف سى مصر والتي تعادل فيها الفريقين بهدف لكل منها.

Advertisements

ومازل شيكابالا يخضع فى الوقت الحالي لبرنامج تأهيل خاص، ويرغب ميتشو فى الاطمئنان على حالة اللاعب لتحديد موقفه النهائى من مواجهة الأهلى السبت المقبل فى الأسبوع الرابع من الدورى الممتاز، لاسيما أن شيكابالا يعد من العناصر الأساسية والمؤثرة بصفوف الفريق.

ميتشو من خلال التقرير سيقف على حالة شيكابالا وما إذا كان سيلحق باللقاء أم سيقوم بتجهيز البديل بدينا ونفسيا حتى يكون له دور مؤثر فى مباراة القمة.