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قصة صور..محمد بسام "جان" حراسة مرمى الفراعنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش واحداً من أبرز لاعبي الايجيبشن ليج، الذين تألقوا في الفترة الأخيرة ليستحق عن جدارة الانضمام إلى المنتخب الوطني تحت القيادة الفنية الجديدة لحسام البدري مدرب الفراعنة، والذي يستعد لخوض ودية بتسوانا غداً الأثنين في إطار استعدادات الفراعنة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كان 2021.

صاحب الـ 28 عاماً لم يسبق له المشاركة حتى الآن مع المنتخب الأول ولكنه يترقب الظهور الأول مع القيادة الوطنية الجديدة للفراعنة خاصة بعد الأداء الذي ظهر عليه مع طلائع الجيش خلال المباريات الأخيرة.

محمد بسام تبلغ قيمته التسويقية 250 ألف يورو وتمكن الحارس المتألق من التصدي لركلة جزاء في افتتاحرة الدوري العام أمام فريق المقاولون العرب وكاد أن يحرم ذئاب الجبل من ثلاث نقاط ثمينة في مستهل مشوار الدوري لولا التراجع الدفاعي للفريق الذي كبده استقبال هدف من المقاولون في المباراة الأولى بعد تصديه المميز لركلة الجزاء.

الخليج 365 يسلط الضوء على حارس مرمى الطلائع ومنتخب مصر في الصور التالية:

النصف الحلو في حياة محمد بسام
النصف الحلو في حياة محمد بسام

 

بسام خلال احدى المباريات
بسام خلال احدى المباريات

 

بسام في معسكر المنتخب
بسام في معسكر المنتخب

 

بسام مع الفريق
بسام مع الفريق

 

بسام مع المنتخب
بسام مع المنتخب

 

بسام وزوجته
بسام وزوجته

 

بسام وشقيقه
بسام وشقيقه

 

بسام
بسام

 

بسم والنصف الحلو
بسم والنصف الحلو

 

عمر بسام شقيق حارس الطلائع
عمر بسام شقيق حارس الطلائع

 

قانون_كرة_التنس
قانون_كرة_التنس

 

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محمد بسام حارس الطلائع
محمد بسام حارس الطلائع

 

محمد بسام حارس المنتخب
محمد بسام حارس المنتخب

 

محمد بسام حارس فريق الطلائع
محمد بسام حارس فريق الطلائع

 

محمد بسام في احدى المباريات
محمد بسام في احدى المباريات

 

محمد بسام في البسين
محمد بسام في البسين

 

محمد بسام في حفل زفافه
محمد بسام في حفل زفافه

 

محمد بسام في سيارته
محمد بسام في سيارته

 

محمد بسام في في التدريبات
محمد بسام في في التدريبات

 

محمد بسام مع لاعبي الطلائع
محمد بسام مع لاعبي الطلائع

 

محمد بسام واحمد عيد
محمد بسام واحمد عيد

 

محمد بسام وشقيقه عمر
محمد بسام وشقيقه عمر

 

محمد بسام وشقيقه
محمد بسام وشقيقه

 

محمد بسام وشيكابالا
محمد بسام وشيكابالا

 

محمد بسام وصلاح امين
محمد بسام وصلاح امين

 

محمد بسام ونجله عدي
محمد بسام ونجله عدي

 

محمد بسام
محمد بسام

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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