شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج بعد فوزه ببطولة أمريكا للاسكواش: فخور بأول ألقابى فى الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب على فرج، لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش، عن سعادته بالتتويج بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش التى استضافتها ولاية فيلادلفيا.

وقال على فرج، فى تصريحات لرابطة اللاعبين المحترفين PSA : ، "أمر رائع أن تكون بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش أول ألقابى فى الموسم الجديد، وأن أحصد لقبى الثانى من هذه البطولة العريقة، لعبت للفوز فقط أمام الشوربجى وفخور بما حققته.

وأضاف لاعب وادى دجلة، "يوم عائلى مميز حصدت لقب البطولة كما توّجت زوجتى نور الطيب بوصافة السيدات، ولعب كل من نوران ونور مباراة رائعة".

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وعن منافسه محمد الشوربجى قال على فرج، "محمد الشوربجى حقق بداية مذهلة لهذا الموسم، فلم يُهزم فى 12 مباراة متتالية، وكنت أحد ضحاياه فى نهائى بطولة الصين، واستطاع أن يحصد أول لقبين فى الموسم، هما بطولتا الصين وسان فرانسيسكو."

وأختتم على فرج تصريحاته قائلاً، "فى النهاية أشكر الجماهير على الدعم المستمر، ورأيت بعض الجماهير المصرية وهو ما حفزنى بشكل كبير".

وتوج على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش بعد تغلبه على مواطنه محمد الشوربجى المصنف الثانى عالمياً بثلاثة أشواط نظيفة، ليحصد اللقب للمرة الثانية فى تاريخه.