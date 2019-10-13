شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُرحّب ببيع آزارو في الشتاء للصين مقابل 160 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحّب النادى الأهلي ببيع مهاجمه المغربي وليد آزارو مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبلة لأحد الأندية الصينية التى تحدثت عنها تقارير إعلامية مغربية.

ورغم تلقي الاهلي عرضاً رسمياً من أي ناد صيني لشراء المهاجم المغربي إلا إن إدارة القلعة الحمراء لا تُمانع في انتقال وليد آزارو خلال يناير المقبل حال تلقيه عرضاً رسمياً من نادي هيبي فورتشن.

وفي هذا الشأن ، فقد كشفت تقارير إعلامية مغربية أن وليد أزارو تلقى عرضًا من جانب فريق هيبي فورتشن الصيني ، وتأتي رغبة الفريق الصيني في الحصول على خدمات أزارو من أجل تعويض مواطنه أيوب الكعبي الذي رحل لصفوف الوداد البيضاوي المغربي مؤخرًا على سبيل الإعارة.

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وشددت التقارير على أن الفريق الصيني حاول التعاقد مع أزارو في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2018 لكن إدارة الأهلي تمسكت وقتها بالمهاجم المغربي رغم وصول عرضًا يقدر بـ9.5 مليون دولار.

وأوضحت التقارير أن النادي الصيني جدد رغبته في ضم المهاجم المغربي خلال الشتاء المقبل مقابل 9 مليون يورو أي ما يقرب من 160 مليون جنيه وهو مبلغ كبير للغاية أقنع إدارة الاهلي بالموافقة على رحيل اللاعب في الشتاء إذا جاء عرضاً رسمياً لاسيما وأن فايلر المدير الفني للفريق لم يعد يعتمد على المهاجم المغربي بشكل أساسي.