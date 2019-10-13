شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يُجرب خطة الصعود للأولمبياد أمام جنوب افريقيا.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، فى الثامنة مساء اليوم الأحد، مباراته الودية الثانية أمام جنوب افريقيا على ستاد الإسماعيلية، ضمن برنامج الإعداد لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وكان المنتخبان خاضا الودية الأولى مساء الجمعة بالإسماعيلية وكانت عبارة عن تقسيمة شارك فيها أغلب لاعبى الفريقين وإنتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وأوقعت قرعة البطولة المنتخب الأولمبى على رأس المجموعة الأولى مع مالى وغانا والكاميرون، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب افريقيا وكوت ديفوار وزامبيا، وتقام مباريات البطولة على ستاد القاهرة وستاد السلام.

وبدأ المنتخب الأولمبى معسكره يوم الإثنين الماضى بالقاهرة، واختار شوقى غريب 28 لاعبا للمباراتين هم فى حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفي شوبير.. والدفاع: أسامه جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، أحمد رمضان «بيكهام»، محمد عبد السلام، محمد صادق، أحمد أبوالفتوح، أحمد أيمن، كريم العراقي.. وخط الوسط: أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر،أحمد حمدي، فوزي الحناوي، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبد الرحمن مجدي، وجيه عبدالحكيم.. والهجوم: مصطفي محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان، ناصر منسى.

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واستقر شوقى غريب على إراحة بعض اللاعبين فى الودية الثانية أمام جنوب أفريقيا على رأسهم طاهر طاهر لعدم إكتمال شفائه وأيضا منح الفرصة لتثبت التشكيل الذى سيلعب به بطولة أمم أفريقيا خاصة أن تجربة جنوب أفريقيا قد تكون الأخيرة للفراعنة قبل إنطلاق البطولة فى 8 نوفمبر ، ويسعى شوقى غريب لتحقيق أقصى إستفادة من مواجهة جنوب افريقيا، لذا سيدفع بالقوة الضاربة فى ودية اليوم ويعتبر التشكيل الأقرب للمنتخب الأولمبى هو عمر صلاح فى حراسة المرمى، وأسامة جلال ومحمود مرعى وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقى فى الدفاع، وأحمد حمدى وغنام محمد وناصر ماهر ورمضان صبحى ووجيه عبد الحكيم فى الوسط، ومصطفى محمد فى الهجوم.

وركز غريب فى التدريبات الأخيرة على الجمل التكتيكية والخططية التى يسعى لتحفيظها للاعبين، كما ركز على الضربات الثابتة وضرورة الاستفادة منها وخاصة التى تكون أمام مرمى المنافس، وأكد شوقى غريب أن مباراتى جنوب افريقيا ستعودان بالفائدة على منتخبنا لأنه من المنتخبات الافريقية القوية المتطورة فى الاداء بالاضافة الى انه يضم عناصر مميزة محترفة فى الدوريات الاوروبية مثل البرتغال والدنمارك ، وقال غريب ان مباراتى جنوب افريقيا هما البروفة الاخيرة قبل البطولة وقال ان لاعبيه فى حالة معنوية مرتفعة والكل لديه حماسة شديدة لتحقيق انجاز يضاف لانجازات الكرة المصرية.