ليفربول يضع خطة تجهيز صلاح قبل موقعة يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن ليفربول وضع برنامجا خاصا للدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق من أجل تجهيزه لمواجهة مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" في قمة الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر.

ومن المتوقع أن يكون صلاح جاهزًا للمشاركة بعد الإصابة التي تعرض لها في الكاحل إثر تدخل عنيف مع حمزة تشودري لاعب ليستر سيتي في الجولة الماضية لبريميرليج، بالمباراة التي انتهت بفوز ليفربول (2-1) ليواصل تصدر قمة المسابقة.

وقالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية إن ليفربول يشعر بالارتياح بشأن لحاق صلاح بمواجهة مانشستر يونايتد، مضيفة أن اللاعب سيخضع لإعادة التأهل في "ميلوود" نهاية الأسبوع، وتم وضع برنامج خاص لتسهيل عودته إلى التدريبات.

وأضافت أن صلاح حصل على راحة سلبية في ظل استبعاده من معسكر منتخب مصر الجاري، استعدادًا لمواجهة بتسوانا وديًا على ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم الإثنين المقبل، قبل خوض التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.

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وكان صاحب الـ27 عاما في الإمارات خلال الأيام الماضية وحصل على جائزة من مجلة " GQ" كرجل العام في الشرق الأوسط لعام 2019.

وسيعود صلاح إلى مصر لقضاء عدة أيام هذا الأسبوع قبل العودة إلى ميرسيسايد من أجل الاستعداد للمشاركة في مواجهة مانشستر يونايتد.

وشارك النجم المصري في 12 مباراة مع ليفربول هذا الموسم في جميع المسابقات، وساهم في تسعة أهداف بعد تسجيل ستة وصناعة ثلاثة آخرين.

يُذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة في أول 8 جولات (24 نقطة)، بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب.