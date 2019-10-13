علي معلول: الأهلي أكبر من أندية أوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أبدى التونسي علي معلول المدافع الأيسر للنادي الأهلي، سعادته بالتواجد داخل القلعة الحمراء، مؤكدا أن الأهلي نادي كبير، ويتخطى أندية أوروبية.

وقال معلول في تصريحات صحفية تونسية بعد ودية منتخب بلاده مع منتخب الكاميرون "سعيد بالتواجد في النادي الأهلي، علاقتي مميزة بالنادي وجماهيره".

واستمر "تلقيت بالفعل عدد من العروض مؤخرا، لكن فضلت البقاء مع الأهلي".

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وشدد "الأهلي نادي كبير وهو أفضل من أندية أوروبية".

وتحدث معلول عن عودته من جديد للمنتخب التونسي بعد استبعاده فترة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، وأكد أن هذا يعد شرف لأي لاعب في تونس ارتداء قميص المنتخب.

وأشار معلول الى أنه كان مساندا لزملائه في الفترة الماضية حتى وهو خارج المنتخب، وأكد أنه عاد من الباب الكبير، وطالب الجماهير التونسية بمساندة المنتخب بقوة.

واختتم "الدوري المصري من المسابقات القوية في أفريقيا، واللاعبون التوانسة يسيرون بشكل جيد سواء حمدي أو فرجاني في الزمالك، الجزيري في المقاولون، رفيق كابو مع دجلة، لعيوني مع بيراميدز".