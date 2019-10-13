أول رد من الأهلي على أنباء "توقيع كهربا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أنه لم يدخل في مفاوضات مع اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا"، من أجل ضمه في الفترة المقبلة.

وأشار توفيق في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إلى أنه في حال وجود رغبة من الأهلي لضم كهربا، فإنه سيبدأ المفاوضات مع فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

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وقال توفيق: "كهربا لاعب مميز وجيد للغاية، لكن الحديث عن التعاقد معه غير صحيح، لم نتفاوض معه حتى الآن نهائيًا".

وأكمل: "ليس لنا أي علاقة باحترافه في البرتغال، الحديث عن الأمر مثل أمور عديدة سابقة كانت تخص مدرب الأهلي الجديد، كلها اجتهادات".

واختتم: "إذا أردنا التعاقد مع كهربا سيكون حديثنا مع ناديه البرتغالي، لا أعرف موقفه القانوني من الزمالك، ولذلك أتحدث عن فريقه الحالي".