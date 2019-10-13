محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أنه لم يدخل في مفاوضات مع اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا"، من أجل ضمه في الفترة المقبلة.
وأشار توفيق في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إلى أنه في حال وجود رغبة من الأهلي لضم كهربا، فإنه سيبدأ المفاوضات مع فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.
وقال توفيق: "كهربا لاعب مميز وجيد للغاية، لكن الحديث عن التعاقد معه غير صحيح، لم نتفاوض معه حتى الآن نهائيًا".
وأكمل: "ليس لنا أي علاقة باحترافه في البرتغال، الحديث عن الأمر مثل أمور عديدة سابقة كانت تخص مدرب الأهلي الجديد، كلها اجتهادات".
واختتم: "إذا أردنا التعاقد مع كهربا سيكون حديثنا مع ناديه البرتغالي، لا أعرف موقفه القانوني من الزمالك، ولذلك أتحدث عن فريقه الحالي".
كانت هذه تفاصيل خبر أول رد من الأهلي على أنباء "توقيع كهربا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.