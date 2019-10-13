رياضة | توتنهام يحرم ريال مدريد من "إيريكسين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يحرم ريال مدريد من "إيريكسين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي نادي توتنهام الإنجليزي تقديم عرض مغري للاعب وسطه الدنماركي كريستيان إيريكسين لتمديد تعاقدع مع النادي.

وينتهي عقد إيريكسين مع توتنهام في صيف ٢٠٢٠، حيث يحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل دون الرجوع لتوتنهام.

وبحسب ما أشارت إليه تقارير صحفية في إنجلترا فإن توتنهام سيقدم 230,000 ألف جنيه استرليني كأعلى راتب في النادي متساوياً مع هاري كين لإقناعه بتجديد تعاقده مع المادي لمدة ٥ مواسم.