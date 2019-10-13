رياضة | علي معلول: علاقتي بجماهير الأهلي.. أبدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي معلول: علاقتي بجماهير الأهلي.. أبدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أنباء طلبه الرحيل عن القلعة الحمراء، في يناير المقبل.

وقال معلول في تصريحات عقب مباراة منتخب تونس الودية أمس: "وصلتني عروض في الانتقالات الماضية.. الأهلي ناد كبير ومن الصعب أن أرحل فعلاقتي بجماهير الأهلي جيدة للغاية"..

وأضاف علي معلول: "الأهلي أكبر من أندية في أوروبا ودائما ما تشعر بالرضا داخله".

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