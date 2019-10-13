رياضة | فالفيردي يستغني عن نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يستغني عن نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي برشلونة لبيع لاعب وسطه الكرواتي إيفان راكيتيتش في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفقًا لما أكدته تقارير صحفية إسبانية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن النادي الكتالوني يخطط لوضع راكيتيتش في سوق الانتقالات الشتوي خاصة مع اهتمام إنتر ميلان ويوفنتوس بضمه.

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‏وأضافت الصحيفة أن راكيتيتش ليس لاعبا ثابتًا في فالفيردي ويعتبر النادي أن سوق الانتقالات المقبل الفرصة الأخيرة لجني الأرباح من بيعه.

‏ويستعد برشلونة لمواجهة إيبار في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني "الليجا".

ويحتل برشلونة المركز الثاني على سلم ترتيب الليجا برصيد ١٦ نقطة بفارق نقطتين خلف المتصدر ريال مدريد.