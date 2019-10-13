رياضة | صفقات برشلونة تحت شعار "من خاف سلم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقات برشلونة تحت شعار "من خاف سلم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجنب نادي برشلونة الإسباني فكرة التعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة لم يعد يضع التوقيع مع مدافع جديد ضمن أولوياته في الفترة المقبلة للارتياح تواجد الثنائي جان كلير توديبو ورونالد أراوخو رفقة الفريق الأول، وسيتم تجربتهما حتى نهاية الموسم الحالي مع معرفة مدى قدرة صامويل أومتيتي على استعادة مستواه، بعد تعرضه لإصابات متتالية.

وأوضحت الصحيفة أن تألق أنسو فاتي مع الفريق الأول هذا الموسم، لفت نظر برشلونة إلى إمكانية أن يكون اللاعبون الشباب أصحاب جودة عالية، وبالتالي يجب منحهم الفرصة، قبل الذهاب لإنفاق أموال على آخرين في الميركاتو.

وأشارت إلى أن برشلونة يبحث مهاجم صريح مميز، بسبب خوف المسؤولين من تقدم عمر لويس سواريز الذي سيتم 33 عامًا خلال شهر يناير المقبل.