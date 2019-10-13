رياضة | نجم الزمالك يورط محمد بركات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك يورط محمد بركات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تورط محمد بركات مدير منتخب مصر في موقف لا يحسد عليه بعد تصريحات طارق حامد لاعب الزمالك من داخل معسكر الفراعنة على حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام".
وقال طارق حامد في رسالته: "انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من أحبهم ويحبونني، لكن لقد طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى"، وهو ما تسبب في حرج لبركات الذي أعلن في بداية معسكر الفراعنة أنه سيمنع اللاعبين من السوشيال ميديا خلال معسكرات المنتخب للحفاظ على تركيزهم.
وتثبت تغريدات طارق حامد من داخل المعسكر أن محمد بركان لم يلتزم في تنفيذ أول تعهد له كمدير للمنتخب في الجهاز المعاون لحسام البدري قبل ودية بتسوانا غدًا الإثنين على استاد برج العرب في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.