رياضة | حسام البدري يطعن حلم الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام البدري يطعن حلم الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر إعفاء لاعبي الأهلي والزمالك من اللقاء الودي أمام بتسوانا غدًا ضمن الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

وتمسك حسام البدري بفكرة تواجد القوام الأساسي لمنتخب مصر رافضًا الإعفاء لنجوم الأهلي والزمالك بحجة مباراة القمة يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

Advertisements

وتعد مباراة مصر وبتسوانا البروفة الوحيدة قبل مواجهة كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.

ويتواجد في معسكر منتخب مصر 22 لاعبًا بعد استبعاد محمد صلاح وهم محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدي وطارق حامد وحمدي فتحي وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.