رياضة | بلاك بول يشارك فى اليوم العالمى للاسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاك بول يشارك فى اليوم العالمى للاسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك اليوم نادي بلاك بول بالتجمع الخامس في فعاليات اليوم العالمي للاسكواش الذى يوافق ١٢ اكتوبر من كل عام

و الهدف الأساسي من هذا الاحتفال العالمي للاسكواش هو زيادة الوعي برياضة الاسكواش وترغيب اكبر عدد من المشاركين على اهمية هذه الرياضة

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وتم اختيار نادي بلاك بول لاحتضان هذا الحفل بصفته اكبر ناد يضم اعداد كبيرة من الممارسين لهذه الرياضة علي مستوي الاحتراف المحلي والدولي وايضاً الهواة والمبتدئين لزيادة التعريف باللعبة والمساهمة في جذب مشاركين جدد ليس في مصر فقط ولكن علي مستوي العالم ..

و عبر محمد رائف الرئيس التنفيذى لنادى بلاك بول عن سعادته بمشاركة ناديه فى اليوم العالمى للاسكواش

وقال : لدينا خطط لزيادة الملاعب في المستقبل القريب حيث يتوافق هذا مع الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة لرياضة الاسكواش ممثلة في رأس القيادة السياسية للدولة ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير النشيط الواعي د. أشرف صبحي متمنيا للاسكواش للاسكواش المصري والعالمي كل التوفيق