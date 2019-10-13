شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلق على أزمة طارق حامد: «ماعلييش فلوس لحد» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على ما نشره طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، نافيا وجود ازمة بين النادي واللاتعب.

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وقال مرتضى، في مداخلة هاتفية لبرنامج الزمالك اليوم على قناة الحدث اليوم: «ماعلييش فلوس لحد»، مضيفا: «تلقيت اتصالا هاتفيا من حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أكد فيه أن ما كتبه اللاعب ليس له علاقة بالزمالك.. ده أمير مرتضى اللي خد 3 بطولات قاعد على قلبكم وأنا قاعد على قلبكم وأخوه قاعد على قلبكم».

كان حامد قد كتب: «انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من أحبهم ويحبوننى، ولكن لقد طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى».