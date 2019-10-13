شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات مع كهربا لإقناعه بالعودة للزمالك بعد انباء التوقيع للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى بعض مسئولي الزمالك محاولات لإنهاء أزمة محمود كهربا لاعب أفيس البرتغالي بعد أنباء توقيعه للأهلي في الفترة الماضية حيث طلب أحد المسئولين من المقربين للاعب بعقد جلسة معه خلال تواجده في مصر بالوقت الحالي لإنهاء أزمته مع الفريق الأبيض والعودة مجدداً لصفوف الأبيض .

وبدأت أزمة كهربا مع الزمالك بسبب رفض الإدارة البيضاء رفع المقابل المالى فى عقد اللاعب ومعاملته ضمن لاعبى الفئة الأولى بالقلعة البيضاء، رغم الوعود التى حصل عليها وتأكيدات الإدارة على ترضيته مالياً بنهاية الموسم الحالى، وهو ما لم يحدث، ليعلن اللاعب تمرده على ناديه ويختار الرحيل من الباب الخلفى.

وشهدت الساعات الأخيرة أنباء عن إنهاء مسئولى النادى الأهلى الاتفاقات مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب نادى أفيس البرتغالى خلال زيارة اللاعب الأخيرة للقاهرة من أجل الانتقال للقلعة الحمراء فى الانتقالات الشتوية، والتى شهدت الاتفاق على جميع الأمور المتعلقة بالصفقة التى بات إعلانها مسألة وقت ليس أكثر.

فى هذا الشأن أكدت مصادر لـ"الخليج 365" أن الأهلى تعاقد مع كهربا أربعة مواسم ونصف الموسم، تبدأ فى يناير المقبل، وأن الطرفين اتفقا على جميع الأمور المالية والتى نالت رضا اللاعب بعدما تم وضعه ضمن نجوم الفئة الأولى.