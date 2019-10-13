الان تتابع لهذا السبب... قطر لن تستطيع «استغلال» محمد صلاح والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ليفربول- الخليج 365:
قبل أسابيع من رحلة ليفربول الإنجليزي إلى قطر، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، كشفت تقارير صحافية بريطانية أن بطل أوروبا حصل على ضمانات بعدم استغلال نجمه المصري محمد صلاح في أي أغراض دعائية.
ويشارك ليفربول ممثلاً لقارة أوروبا في البطولة المقامة في الفترة ما بين 11 و21 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، علماً أنها نسخة المونديال الأولى التي تستضيفها قطر.
وقبل رحلة ليفربول المقررة إلى الدوحة، قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن النادي تم إبلاغه بأن صلاح سيحظى بمعاملة مماثلة لزملائه في الفريق الإنجليزي، ولن يتم استغلاله لأي أغراض دعائية.
وقطعت مصر، إلى جانب السعودية والإمارات والبحرين، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر عام 2017، بعد تورط الأخيرة في دعم وتمويل الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
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