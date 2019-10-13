شكرا لقرائتكم محمد بركات يطير لجزر القمر لاستكشاف الملاعب ومقر اقامة المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلّف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، محمد بركات مدير المنتخب بالسفر إلي جزر القمر خلال الأيام المقبلة لاستكشاف الملاعب والفنادق هناك قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين في الجولة الثانية بتصفيات أمّم افريقيا والمحدد لها ١٨ نوفمبر .

ويدخل منتخب مصر معسكر مغلق فى الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر يتخللها مباراتين أمام كينيا يوم 14 نوفمبر و الأقرب إقامتها بالقاهرة ثم السفر لمواجهة جزر القمر يوم 18 من نفس الشهر فى الجولة الأولى و الثانية للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويضم معسكر المنتخب ٢٢ لاعبا لودية بتسوانا غدا هم محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.