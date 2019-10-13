شكرا لقرائتكم فايلر يتسلم تقرير عن اللاعبين المُصابين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتسلّم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قبل مران الفريق اليوم،الأحد، تقريراً من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق عن موقف اللاعبين المُصابين ومدى إستجاتهم للبرنامج العلاجي الذى خضعوا له خلال الأيام الماضية.

وتضم قائمة المصابين في الأهلي ، كلاً من كريم نيدفيد ومروان محسن وعمرو السولية ومحمود متولي.

ويستأنف الاهلي مساء اليوم تدريباته إستعداداً لمواجهة الزمالك السبت المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

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ولم يلحق مروان محسن بمباراة الزمالك ونفس الأمر بالنسبة لكريم نيدفيد أما عمرو السولية فقد أكد الجهاز الطبي أن اللاعب اقترب من المشاركة في القمة بعدما تحسنت حالته بشكل كبير من صابته الأخيرة بجذع في الكاحل.

وفيما يتعلق بموقف محمود متولي فتبدو فرص مشاركته في القمة صعبة للغاية وسيخضع اللاعب لفحص طبي قبل مران اليوم ، الأحد، لمعرفة تطورات استجابته للعلاج الذى خضع له خلال الفترة الماضية وسيُحدد الجهاز الطي موقف اللاعب من التدريبات الجماعية عقب الفحص الطبي وأن كانت الدلائل والمعلومات تُشير إلى أن صعوبة مشاركة اللاعب في لقاء القمة.