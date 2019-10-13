شكرا لقرائتكم اليوم.. إبراهيم أبو اليزيد يخضع لاختبار طبى بالاسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع إبراهيم أبواليزيد، مدافع الإسماعيلى، لاختبار طبى اليوم الاحد لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية

وقال الدكتور أيمن عوض الله، عضو الجهاز الطبى للفريق، إن اللاعب بدأ يتعافى من الإصابة التى تعرض لها والمتمثلة فى تمزق بالعضلة الخلفية ، وكان اللاعب قد غاب عن مباراة دجلة الأخيرة والتى انتهت بفوز الفريق بهدف نظيف.

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ويستعد الاسماعيلى لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الثامنة مساء الجمعة 18 اكتوبر على ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري العام

وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى هدف الإسماعيلى جاء بأقدام الناميبى بنسون شيلونجو فى الدقيقة سبعين بعد صناعة مميزة من الوافد الجديد محمد حمدى زكى واللذان شاركا من مقاعد البدلاء.