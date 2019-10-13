آخر كلام في صفقة إنتقال كهربا للأهلي.. تصريحات رسمية





أكد أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، أنه لم يدخل في مفاوضات مع اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا"، من أجل ضمه في الفترة المقبلة، وأن كهربا لم يوقع للأهلي لأنه مرتبط بتعاقد رسمي مع ناديه البرتغالي لعدة سنوات.

وأشار توفيق إلى أن ما تردد في وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية بشأن التعاقد الرسمي مع اللاعب محمود كهربا مجرد اجتهاد يسأل عنه صاحبه، وقال أن الأهلي يحترم هذا التعاقد وعندما يتقرر التفاوض والتعاقد مع كهربا أو غيره من العناصر المميزة سيكون من خلال القنوات الشرعية، والتفاوض مع ناديه البرتغالي بوصفه صاحب الحق في اللاعب.

وأكمل: "ليس لنا أي علاقة باحترافه في البرتغال، الحديث عن الأمر مثل أمور عديدة سابقة كانت تخص مدرب الأهلي الجديد، كلها اجتهادات".

واختتم: "إذا أردنا التعاقد مع كهربا سيكون حديثنا مع ناديه البرتغالي، لا أعرف موقفه القانوني من الزمالك، ولذلك أتحدث عن فريقه الحالي".