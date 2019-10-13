اخبار الرياضه

طبيب الأهلي يكشف تطورات المصابين من مباراة الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يكشف تطورات المصابين من مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتسلّم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قبل مران الفريق اليوم، الأحد، تقريراً من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق عن موقف اللاعبين المُصابين ومدى استجاباتهم للبرنامج العلاجي الذى خضعوا له خلال الأيام الماضية.

وتضم قائمة المصابين في الأهلي ، كلاً من كريم نيدفيد ومروان محسن وعمرو السولية ومحمود متولي.

ويستأنف الاهلي مساء اليوم تدريباته إستعداداً لمواجهة الزمالك السبت المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

Advertisements

ولم يلحق مروان محسن بمباراة الزمالك ونفس الأمر بالنسبة لكريم نيدفيد، أما عمرو السولية فقد أكد الجهاز الطبي أن اللاعب اقترب من المشاركة في القمة بعدما تحسنت حالته بشكل كبير من صابته الأخيرة بجذع في الكاحل.

وفيما يتعلق بموقف محمود متولي فتبدو فرص مشاركته في القمة صعبة للغاية وسيخضع اللاعب لفحص طبي قبل مران اليوم، الأحد، لمعرفة تطورات استجابته للعلاج الذى خضع له خلال الفترة الماضية وسيُحدد الجهاز الطي موقف اللاعب من التدريبات الجماعية عقب الفحص الطبي وأن كانت الدلائل والمعلومات تُشير إلى أن صعوبة مشاركة اللاعب في لقاء القمة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طبيب الأهلي يكشف تطورات المصابين من مباراة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا