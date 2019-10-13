شكرا لقرائتكم خبر عن البدري يرفض إعفاء لاعبي الاهلي والزمالك من ودية بتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، اعفاء لاعبي الاهلي والزمالك من المباراة الودية امام بتسوانا المقرر لها السابعة مساء غدا الاثنين باستاد برج العرب، ضمن برنامج الاعداد للتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون، بداعي ارتباطهم بمباراة القمة يوم السبت المقبل في الأسبوع الرابع من عمر الدوري العام.

ويدفع البدري بلاعبي الاهلي والزمالك في مباراة الغد خاصة وانه يسعي لتحقيق أقصي استفادة من ودية بتسوانا التي تعتبر البروفة الوحيدة قبل مواجهة كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل، في التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 علي أن يجرب باقي اللاعبين في أجزاء معينة من عمر المباراة لمنحهم الفرصة .

ويضم معسكر المنتخب 22 لاعبا لودية بتسوانا غدا هم محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.