رياضة | اليوم.. الأهلي يستأنف تدريباته إستعداداً للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الأهلي يستأنف تدريباته إستعداداً للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي تدريباته اليوم الاحد، استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر لها مساء السبت المقبل في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز.

وقد منح الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر الفريق راحة سلبية من التدريبات خلال الـ48 ساعة الاخيرة على أن يبدأ الفريق اليوم استعداداته لمباراة الزمالك.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 9 نقاط بعد الفوز بأول 3 مباريات في المسابقة أمام سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان بخماسية مقابل هدف وحيد.