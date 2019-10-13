رياضة | فايلر يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر استعداداته لمباراة القمة ضد الزمالك والمقرر لها 19 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وحدد السويسري رينيه فايلر المهاجم الأساسي للأهلي في مباراة القمة ضد الزمالك، حيث استقر على الدفع بالنيجيري جونيور أجايي في تشكيلة المارد الأحمر خلال لقاء الديربي يوم 19 لقيادة هجوم الفريق في ظل تراجع مستوي وليد أزارو، وغياب مروان محسن بسبب الإصابة.

ويسعي الأهلي بقيادة "فايلر" لتأكيد تفوقه على الزمالك بالموسم الحالي، بعدما فاز علي الفريق الأبيض في بطولة كأس السوبر المحلي بنتيجة 3-2 في المباراة التي جرت بينهما في 20 سبتمبر الماضي، وشهدت تسجيل "أجايي" هدفين".

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أرقام الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز:

خاض الأهلي 3 مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز حيث تغلب على سموحة بهدف دون رد في الجولة الأولي، واكتسح فريق الانتاج الحربي برباعية نظيفة في لقاء الجولة الثانية، بينما تغلب على فريق أسوان 5 - 1 في الجولة الثالثة، وحصد 9 نقاط يتصدر بها ترتيب المسابقة.

أما فريق الزمالك استهل مشواره في بطولة الدوري المصري بالفوز علي الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل، ثم تغلب علي المقاصة بنفس النتيجة، قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي 1-1 مع نادي مصر، ويحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.