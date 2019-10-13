رياضة | خالد القماش: لا أفضل المدير الفني الأجنبي للتدريب في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد القماش: لا أفضل المدير الفني الأجنبي للتدريب في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف خالد القماش، المدير الفني الأسبق لنادي الإسماعيلي، أنه كان قريبا من التواجد بالجهاز الفني للدراويش قبل التعاقد مع ‏الصربي ميودراج يسيتش.‏

وأعلن القماش خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "كنت قريبا من ‏تدريب الإسماعيلي قبل التعاقد مع الصربي ميودراج يسيتش ومحمود جابر أيضًا".‏

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وأوضح مدرب الدروايش الأسبق: "رئيس الدراويش تحدث معي، لكن هناك بعد الأمور لا يمكن التحدث بها في الإعلام، كان هناك عرض للعودة ‏كمدرب مساعد لكني رفضت، فأنا رحلت من الإسماعيلي كمدير فني وسأعود بهذا المنصب".‏

قارن "القماش" محمد يوسف مدرب الأهلي السابق بنفس موقفه حيث أوضح: "موقفه مغاير، فإذا كان هناك مدرب أجنبي كبير من الممكن الموافقة على العودة ‏كمدرب مساعد".

وإختتم القماش تصريحاته : "لا أفضل المدير الفني الأجنبي بالمنتخب أو الفريق، فإبن النادي هو الأولى بالتدريب".‏