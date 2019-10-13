رياضة | اليوم.. هولندا تلاقي بيلاروسيا بتصفيات يورو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. هولندا تلاقي بيلاروسيا بتصفيات يورو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتطلع منتخب هولندا لتحقيق الفوز الرابع على التوالي لقطع خطوة جديدة نحو التأهل إلى بطولة كأس الامم الاوروبية "يورو 2020" عندما يحل ضيفاً على بيلاروسيا في السادسة مساء اليوم بمدينة "مينسك"، ضمن تصفيات اليورو.

ويتشارك منتخب هولندا صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة مع منتخب ألمانيا برصيد 12 نقطة، فيما يتفوق المنتخبان على أيرلندا الشمالية بفارق الاهداف، بينما يملك منتخب بيلاروسيا 4 نقاط.

وكان منتخب هولندا قد خسر أمام المانيا بنتيجة 2 – 3 في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة، قبل أن يحقق 3 انتصارات متتالية أمام المانيا واستونيا وايرلندا الشمالية.

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ويحرم المنتخب الهولندي فى مباراة اليوم من جهود المهاجم ممفيس ديباى لاعب أولمبيك ليون الفرنسي بسبب معاناته من إصابة فى الفخذ.

وسجل ديباى "هدفين" فى فوز منتخب هولندا على أيرلندا الشمالية بنتيجة 3 – 1 فى المباراة التى جمعتهما الخميس الماضى فى هولندا بتصفيات "يورو 2020"، وهو أول لاعب في منتخب هولندا يساهم في 14 هدفًا خلال عام واحد هذا القرن.

ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني مباشرة الى بطولة كأس الامم الاوروبية "يورو 2020"، التي تقام بين يونيو ويوليو المقبلين في 12 مدينة للمرة الأولى في تاريخ البطولة وذلك بمناسبة مرور 60 عاماً على النسخة الاولى التي استضافتها فرنسا عام 1960.