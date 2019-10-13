رياضة | مرتضي منصور تعليقاً علي أزمات الزمالك : إحنا مش إسرائيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور تعليقاً علي أزمات الزمالك : إحنا مش إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخاطيب، من التعاقد مع نجم الزمالك السابق محمود عبد المنعم كهربا.

وقد رحل كهربا عن صفوف نادي الزمالك مطلع الموسم الجاري دون موافقة النادي، ليخوض تجربة احترافية في البرتغال رفقة فريق أفيش البرتغالي، قبل أن يقترب من العودة إلى مصر من بوابة النادي الأهلي.

ووجه رئيس الزمالك رسالة شدشدة اللهجة عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "الزمالك اليوم" تابعها الخليج 365 الرياضي : "أنا بقول للمسئولين في النادي الأهلي وبحذرهم، لو اتعاقدتوا مع كهربا هتتوقفوا، وهتدخلوا نفسكوا في مشكلة كبيرة جدًا".

وواصل مرتضي: "هو ينفع الأهلي يجيب كهربا أصلًا، دلوقتي لو واحدة سابت جوزها واتجوزت عرفي من واحد برتغالي، هينفع تتجوز تاني من واحد مصري؟".

Advertisements

وأكمل رئيس القلعة البيضاء : "هو إيه الفرق بين الحضري وكهربا؟ يعني الحضري هارب وكهربا مش هارب، كهربا مازال في عقده مع الزمالك 3 سنوات".

وقارن منصور بين موقف الحضري الشهير وموقف كهربا الحالي حيث قال: "الحضري من ساعة ما هرب مابيدخلش الأهلي ودلوقتي عايزين يجيبوا كهربا، هو الأهلي عنده دولاب للمبادئ بيخرجوها بس وقت ما بيكونوا عايزين؟".

وعلق المستشار مرتضي منصور علي ضم كهربا مرة أخري إلى الزمالك: "الزمالك مش عايز كهربا ومابنتفاوضش معاه، وبقول تاني كهربا ماينفعش يروح الأهلي".

وأنهي رئيس القلعة البيضاء تصريحاته : "نخلص من مشكلة كهربا نخش في مشكلة جنش، بعدها مشكلة جينيراسيون ودلوقتي مشكلة طارق حامد، لا إحنا مش إسرائيل عشان يتعمل فينا كدة الزمالك نادي وطني".