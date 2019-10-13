رياضة | نيمار يتصدر قائمة الرواتب الخيالية في باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يتصدر قائمة الرواتب الخيالية في باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من أكثر الأندية تمتعا بقدرات مالية كبيرة في أوروبا، حيث لا يتردد في التعاقد مع أي لاعب يحتاجه الفريق بأي ثمن لتدعيم فريق العاصمة الفرنسية.



ويمتلك لاعبي باريس سان جيرمان رواتب خيالية في تعاقدتهم مع الفريق السنوية.

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وأشارت تقارير ألمانية حسب صحيفة بيلد، إن نيمار دا سيلفا لاعب باريس أكثر اللاعبين حصولا على أموال حيث يتقاضى ما يقارب 36 مليون يورو كراتب سنوي مع فريق العاصمة.

ويحل الشاب الفرنسي كيليان مبابي في وصافة تلك القائمة بمبلغ 20 مليون يورو، ويأتي المهاجم الأوروجواياني ايدسون كافاني في المرتبة الثالثة بمبلغ 18 مليون يورو.