رياضة | اليوم.. البرازيل تلاقي نيجيريا ودياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. البرازيل تلاقي نيجيريا ودياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلاقي المنتخب البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية نظيره نيجيريا ثالث أفريقيا، في الثانية ظهر اليوم بسنغافورة، ضمن إستعدادات المنتخبين للبطولات القادمة.

وقد سجل نيمار دا سيفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي رقماً جديداً مع منتخب البرازيل بعدما سجل الظهور الـ 100 بقميص "السامبا" في المباراة الودية الماضية أمام السنغال.

وكانت مواجهة السنغال قد إنتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، حيث تقدم روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول الانجليزي لمنتخب البرازيل في الدقيقة التاسعة، قبل أن يحرز فامارا دييدهيو هدف التعادل لـ"أسود التيرانجا" في الدقيقة 45 من زمن اللقاء.

وإستطاع نيمار نجم باريس سان جيرمان، خلال الـ100 مباراة ، أن يسجل 61 هدفاً ويعد ثالث هدافي منتخب بلاده التاريخيين بفارق هدف عن رونالدو نازاريو، بينما يحتل المركز الأول الأسطورة بيليه برصيد 92 هدفاً.

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وسجل نيمار ظهوره الأول رفقة السامبا ، فى 8 أكتوبر 2010، أمام منتخب الولايات المتحدة، الذى انتهى بفوز البرازيل 2 – 0، ونجح نيمار فى تسجيل هدفه الأول.

ودون نيمار علي أخر أهدافه بقميص منتخب البرازيل، فى شباك منتخب كولومبيا، فى 7 سبتمبر الماضى، فى اللقاء الودى الذى انتهى بالتعادل الإيجابى 2 – 2.

وتوج نيمار رفقة المنتخب البرازيلى، بلقب كأس القارات عام 2013، بجانب الميدالية الذهبية، فى أولمبياد 2016 بريو دى جانيرو.

بينما يتطلع في الجة الاخري منتخب نيجيريا للسير على خطى السنغال وذلك بتحقيق نتيجة ايجابية أمام البرازيل، قبل خوض غمار تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر لها في الكاميرون.