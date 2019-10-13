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مانشستر يونايتد يرصد 35 مليون إسترليني لضم مهاجم ميلان في الشتاء

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مانشستر يونايتد يرصد 35 مليون إسترليني لضم مهاجم ميلان في الشتاء

الأحد 13 أكتوبر 2019

مانشستر يونايتد يرصد 35 مليون إسترليني لضم مهاجم ميلان في الشتاء

الخليج 365

يسعى نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، تعزيز هجوم صفوف الفريق، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، فى ظل المعاناة الهجومية التى يعيشها اليونايتد، خلال الموسم الحالى.

 

وفقا لصحيفة "تيليجراف" الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد يخطط للتعاقد مع المهاجم البولندى كريستوف بياتيك، مهاجم فريق ميلان الإيطالي، خلال الميركاتو الشتوى المقبل.

 

أضافت الصحيفة، أن إدارة اليونايتد، تجهز مبلغ 35 مليون إسترليني، للحصول على خدمات المهاجم البولندى، صاحب الـ24 عاما، لتدعيم خط هجوم الفريق.

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ويعانى مانشستر يونايتد هجوميا خلال الموسم الحالى، من خلال تسجيله 9 أهداف فقط خلال أول 8 جولات من ، بجانب هدف وحيد فى مواجهتين بمرحلة مجموعات الدوري الأوروبى.

 

وكان اليونايتد قد استغنى خلال الصيف الماضى، عن خدمات المهاجم البلجيكي القوى روميلو لوكاكو لفريق إنتر ميلان، بجانب إعارة التشيلى أليكسيس سانشيز لنفس الفريق.

 

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 9 نقاط، بينما يتصدر برصيد 24 نقطة. 

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