اليوم.. الزمالك يلتقى المنيا ودياً...

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جدة - عمرو شويل يخوض مساء اليوم، الأحد فريق الزمالك بقيادة الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، مباراة ودية أمام المنيا، فى إطار استعدادات الفريق الأبيض للقاء الأهلي المقرر له يوم 19 أكتوبر الجارى فى الجولة الرابعة لمسابقة الدورى.
ويستأنف فريق الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب النادى بميت عقبة، عقب فترة الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون أمس الجمعة لمدة 24 ساعة، وصعد ميتشو 11 لاعب من قطاع الناشئين للمشاركة فى تدريبات الفريق الأول، وتعويض الغائبين بسبب معسكرات المنتخبات، حيث صعد كلاً من.. أحمد عيد وحسام أشرف وحسام عبد المجيد وأسامة فيصل ومحمد حسام بيسو وحاتم محمد مواليد 2001، والحارس محمد شريف واللاعب يوسف محمود مواليد 2000، ومحمد طارق 2002، ويحيى مفتاح وحسين فيصل مواليد 1999.
ويغياب عن الزمالك اللاعبين الدوليين وهم خماسي المنتخب الأول محمد عواد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد وعمر السعيد ورباعي المنتخب الأولمبي محمد صبحي ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد والثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي.
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