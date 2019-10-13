تعليق ناري من "مرتضي منصور" علي تغريدة "طارق حامد"

الموجز

نفى مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الانباء التى تتداول عن وجود أزمة بين النادى وبين لاعب الفريق طارق حامد .

وقال "منصور" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الزمالك اليوم" والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" : ليس هناك أى أزمة بين اللاعب وإدارة الفريق ,و حسام البدري تحدث معى قبل وكيل طارق حامد، وقال لى إن ما كتبه اللاعب ليس له علاقة بالزمالك، ده أمير مرتضى اللي خد 3 بطولات قاعد على قلبكم وأنا قاعد على قلبكم وأخوه قاعد على قلبكم

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وكان طارق حامد، قد نشرعبر حسابه بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، يوم السبت، رسالة تسببت في جدلًا كبيرًا حول تأخر مستحقاته المالية المتأخرة

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وقال طارق في الرسالة : انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من أحبهم ويحبونني، ولكن لقد طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى".

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