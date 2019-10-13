شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام سبورتنج فى نهائى بطولة أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فى التاسعة مساء اليوم الأحد ، فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك نظيره سبورتنج فى نهائى البطولة الإفريقية للأندية المقامة فى الرأس الأخضر .

وتأهل سبورتنج إلى النهائى بالفوز امس السبت على جى اس كى الكونغولي بنتيجة 27 /20 , بينما تأهل الزمالك بالفوز على انتر كلوب الانجولى بنتيجة 30 /18 . ويسعى الزمالك إلى مواصلة التربع على عرش أفريقيا ،و سط طموحات أبناء الإسكندرية فى تحقيق المفاجئة والعودة باللقب . وتأهل الزمالك إلى نصف النهائى بالفوز على رد ستار الإيفوارى فى دور الثمانية، بينما تاهل سبورتنج بالفوز على فاب الكاميرونى. Advertisements ونجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كلا من ، ديسبورتيفو الرأس الأخضر والنجم الكونغولي وفاب الكاميرون و وداد سمارة المغربى .

بينما حقق أيضا فريق سبورتنج العلامة الكاملة بالدور الاول بالفوز على كلا من انتر كلوب الانجولى ورد ستار الإيفواري و جى اس كى الكونغولي واتليتكو الرأس الأخضر. يشارك سبورتنج فى هذه المنافسة بصفته بطل السوبر، بينما يشارك الزمالك بصفته بطل الدورى .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك أمام سبورتنج فى نهائى بطولة أفريقيا لليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.