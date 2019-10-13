شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يختتم تدريباته اليوم ببرج العرب استعدادًا لبتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم منتخب مصر الوطنى تدريباته اليوم باستاد برج العرب بالاسكندرية استعدادا للمباراة الودية أمام بتسوانا المقرر لها السابعة مساء غدا على استاد برج العرب ضمن برنامج الاعداد للتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون، بداعي ارتباطهم بمباراة القمة يوم السبت المقبل في الأسبوع الرابع من عمر الدوري العام.

ويشهد مران اليوم وضع اللمسات الاخيرة علي الخطة التي سيلعب بها الفريق مباراة الغد بجانب التاكيد علي بعض الجمل الفنية والتكتيكية التي سيتم تنفيذها في المباراة للتأكد من فهم اللاعبين لها.

ويضم معسكر المنتخب 22 لاعبا لودية بتسوانا غدا هم محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.