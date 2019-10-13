الامارات | ريجيكامب : لا أخشى الإقالة من تدريب الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيكامب : لا أخشى الإقالة من تدريب الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الوصل الروماني لورينت ريجيكامب أنه لا يخشى الإقالة من تدريب الوصل في أعقاب النتائج المتواضعة للفريق التي كان آخرها الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الفريق مساء أمس أمام الشارقة بأربعة أهداف نظيفة ضمن مباريات كأس الخليج العربي لكرة القدم، مشيرا الى أن هذا هو عمله وأنه لا يفكر بهذه الأمور، مشددا على أنه يسعى لتجهيز فريقه بشكل أفضل لمواجهة الشارقة مجددا يوم 19 الجاري ولكن في دوري الخليج العربي، واصفا المباراة المقبلة بين الفريقين بانها ستكون مختلفة كونها أمام فريق خطير مثل الشارقة.

وقال ريجيكامب خلال المؤتمر الصحافي الذي عقب المباراة ردا على سؤال عما إذا كان يخشى الإقالة من تدريب الوصل في ظل تراجع نتائج الفريق" لا اشعر بالخوف وهذا عملي ونسعى للعمل أكثر لكي نقوم بتوصيل الشعور الإيجابي الى اللاعبين".

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وشدد مدرب الوصل على أن الفريق يمر بمرحلة صعبة.

وأضاف ريجيكامب تعليقا على الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الوصل أمام الشارقة بأربعة أهداف نظيفة" الشارقة كان أفضل من الوصل وقد حدثت أخطاء كبيرة بالنسبة للوصل خلال المباراة".

ويحتل الوصل المركز قبل الأخير في ترتيب فرق دوري الخليج العربي برصيد نقطة واحدة فقط.