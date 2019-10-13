شكرا لقرائتكم اليوم .. الأهلى يستأنف تدريباته على التتش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف فريق الأهلي تدريباته اليوم ،الاحد؛ استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها مساء السبت المقبل في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر قد منح الفريق راحة سلبية من التدريبات خلال الـ48 ساعة الاخيرة على أن يبدأ الفريق غدا استعداداته لمباراة الزمالك.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 9 نقاط بعد الفوز بأول 3 مباريات في المسابقة أمام سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان بخماسية مقابل هدف وحيد.