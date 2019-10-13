اخبار الرياضه

الاهلي يستأنف تدريباته اليوم استعداداً للزمالك بعد راحة 48 ساعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يستأنف تدريباته اليوم استعداداً للزمالك بعد راحة 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فريق الأهلي تدريباته اليوم ،الاحد؛ استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها مساء السبت المقبل في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر قد منح الفريق راحة سلبية من التدريبات خلال الـ48 ساعة الأخيرة على أن يبدأ الفريق غدا استعداداته لمباراة الزمالك.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 9 نقاط بعد الفوز بأول 3 مباريات في المسابقة أمام سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان بخماسية مقابل هدف وحيد.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاهلي يستأنف تدريباته اليوم استعداداً للزمالك بعد راحة 48 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا