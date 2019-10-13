شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير ينتقد استورى طارق حامد ويطالب البدرى بقرارات صارمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الاعلامي أحمد شوبير حسام البدرى المدير الفني للمنتخب الوطني إصدار قرارت صارمة وذلك بعد ما كتبه طارق حامد، لاعب المنتخب ونادي الزمالك، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وكان طارق قد كتب على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام":”انتظرت وصبرت كثيرا من أجل من أحبهم ويحبوننيّ..ولكن لقد طفح الكيل. ولن أصمت مرة أخرى”.

وقال شوبير، في تصريحات تلفزيونية لقناة " on sport: "ما كتبه طارق حامد اليوم، غير مقبول، فهو الان على ذمة المنتخب الوطني ولا يحق له ان يتحدث عن نادي الزمالك و يجب على حسام البدري ان يطالب اللاعبين بعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وقت المعسكرات، خاصة ان المنتخب لديه مباراة بعد 48 ساعة مع بتسوانا".