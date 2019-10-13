شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج ونوران جوهر يحتفظان لمصر بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفظ ثنائي وادي دجلة علي فرج المصنف الأول عالميا، ونوران جوهر المصنفة الخامسة للسيدات، بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، للعام الثالث على التوالي.

وتوج الثنائي المصري ببطولة أمريكا المفتوحة التي استضافتها ولاية فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية، عقب فوز علي فرج على مواطنه محمد الشوربجي المصنف الثاني وحامل اللقب في المباراة النهائية، كما فازت نوران على نور الطيب المصنفة الثالثة عالميا.

بهذا الفوز تحتفظ مصر باللقب للعام الثالث على التوالي بمنافسات الرجال والسيدات في هيمنة مصرية على البطولة بدأت عام 2017، ثم 2018، وأخيرا 2019، وكان البطل المصري محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، والبطلة رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، هما الثنائي الأخير المتوج بهذا اللقب في العام الماضي.

Advertisements

أما الثنائي الأشهر الذي تمكن من حصد هذا اللقب من قبل فكان البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً وزوجته نور الطيب المصنفة الثالثة للسيدات وذلك في نسخة 2017

تعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش واحدة من أكبر ثماني بطولات في اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وينشر الخليج 365 الصور الأولى من تتويج علي ونوران بكأس البطولة.