شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الطائرة أمام تونس فى تاسع مواجهات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فى العاشرة صباح اليوم الأحد، منتخب رجال الكرة الطائرة الأول نظيره التونسى فى إطار تاسع مواجهاته بكأس العالم المقام فى اليابان و يستمر حتى يوم 15 أكتوبر الجارى .



وتلقى منتخب مصر للكرة الطائرة الهزيمة أول أمس الجمعة من اليابان بنتيجة 3 / 2 فى ثامن جولات المونديال ، قبل أن يلتقى مع تونس اليوم

كما أن منتخب الطائرة تلقى خسارة ثقيلة أيضا من ايطاليا 3/0 قبل الهزيمة من بولندا فى سادس وسابع جولاته .

و خاض منتخب مصر للكرة الطائرة 5 جولات فى مدينة ناجانو ، قبل أن يعود إلى هيروشيما الأثنين لإستكمال مباريات البطولة .

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ونجح منتخب الطائرة فى الفوز على كل من استراليا و إيران قبل أن يتلقى 6 هزائم متتالية أمام البرازيل و كندا و روسياو إيطاليا وبولندا و أخيرا اليابان .



و يستكمل منتخب الطائرة مواجهاته بالمونديال أمام كل من ، الأرجنتين و أخيرا أمريكا أيام 14 ، 15 من نفس الشهر الجارى.

وتضم قائمة المنتخب فى هذه البطولة كلا من عبد الله عبد السلام و حسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى و محمد عادل ورشاد شبل و عبد الرحمن سعودى و محمد عبد المحسن وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمود منصور وأحمد عبد العال ومحمد رضا،و يرأس البعثة أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الإتحاد ، بينما لم يتوجه معه حسن عابد المدير الإدارى لظروف خاصة.