شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج x محمد الشوربجي.. انطلاق نهائي أمريكا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد منافسات الدور النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال أكتوبر الجاري.

ونجح 4 مصريين في حجز مقاعدهم بهذا الدور وهم: علي فرج، محمد الشوربجي، نور الطيب، نوران جوهر، لتضمن مصر لقب الرجال والسيدات في هذه البطولة.

وكان علي فرج قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على البيروفي دييجو إلياس، فيما فازت نور الطيب على المصنفة الأولى عالمياً وحاملة لقب البططولة رنيم الوليلي، أما الشوربجي فتغلب على طارق مؤمن المصنف الثالث عالمياً، وفازت نوران جوهر على المصنفة الرابعة الفرنسية كاميل سيرم.

Advertisements

و تعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش واحدة من أكبر ثماني بطولات في اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وكان البطل المصري محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، والبطلة رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، هما الثنائي الأخير المتوج بهذا اللقب في العام الماضي.

أما الثنائي الأشهر الذي تمكن من حصد هذا اللقب من قبل فكان البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً وزوجته نور الطيب المصنفة الثالثة للسيدات وذلك في نسخة 2017.