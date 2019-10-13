شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق: تفاوضنا مع "سباليتى" وجوزيه لقيادة الأهلى قبل التعاقد مع فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أمير توفيق مدير لجنة التسويق والتعاقدات بالنادى الأهلى أنه تم التفاوض مع الإيطالى سباليتى لقيادة فريق الأهلى خلال الفترة المقبلة عقب إقالة الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للفريق. وأوضح توفيق خلال تصريحات تليفزيوينة لقناة "on sport" أن هناك بعض الأمور الشخصية منعت سباليتى من قيادة الأهلى وتم وضع أكثر من سيرة ذاتية للتفاوض معها خلال تلك الفترة. Advertisements وأشار مدير التعاقدات بالأهلي أن البرتغالى مانويل جوزيه كان من ضمن الأسماء المرشحة لتولى القيادة الفنية للفريق الأحمر ولكن لا يوجد لديه رغبة فى العودة مرة أخرى للتدريب. وأضاف أمير توفيق أنه تم الاستقرار على السويسرى رينيه فايلر من قبل لجنة التخطيط بالنادى الاهلى و محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة القلعة الحمراء عقب الجلسة التى جمعت اللجنة التى سافرت لسويسرا معه ، وشاهدت أنه رجل المرحلة المقبلة .

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