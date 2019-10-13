سوبر كورة .. هل تشهد مباراة القمة مشاركة مصطفى فتحى ومحمد محمود؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يُفاجئ فايلر المدير الفنى للأهلى الجميع ويدفع بـ"محمد محمود" فى لقاء القمة؟ وهل ينجح ميتشو المدير الفنى للزمالك فى تجهيز مصطفى فتحى سريعاً للحاق بلقاء القمة، سؤال فرضه البعض قبل ايام من قمة الكرة المصرية السبت المقبل فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى. وتأتى رغبة جماهير الاهلى والزمالك فى مشاركة محمد محمود أو مصطفى فتحى باعتبارهما "عنقود" مهارات لا يختلف عليها أحد ودائماً ما يكون لها دور فى حسم مثل هذه المواجهات الكُبرى. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

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