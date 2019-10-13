مرتضى منصور:الجنايني سلم "كفنه" للأهلي لإرضائهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لم يوجه أي إساءة إلى الأهلي من قبل، لافتًا إلى احترامه لجماهير ومسؤولي الفريق.

وأشار منصور في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم، إلى أنه غير راضِ عن تسليم عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة لدرع الدوري للنادي الأهلي.

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وقال رئيس الزمالك: "لم أسيء أبدًا إلى الأهلي من قبل، فهو نادي مباديء ولكن محمود الخطيب أهدرها".

وأكمل: "أحمد وأمير مرتضى وإسماعيل يوسف كانوا كوماندوز بعدما تعاقدوا مع عبد الله السعيد من قلب النادي الأهلي".

واختتم: "عمرو الجنايني لم يسلم درع الدوري للأهلي، ولكنه كان يسلم كفنه، من أجل إرضائهم".