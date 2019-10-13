محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لم يوجه أي إساءة إلى الأهلي من قبل، لافتًا إلى احترامه لجماهير ومسؤولي الفريق.
وأشار منصور في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم، إلى أنه غير راضِ عن تسليم عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة لدرع الدوري للنادي الأهلي.
وقال رئيس الزمالك: "لم أسيء أبدًا إلى الأهلي من قبل، فهو نادي مباديء ولكن محمود الخطيب أهدرها".
وأكمل: "أحمد وأمير مرتضى وإسماعيل يوسف كانوا كوماندوز بعدما تعاقدوا مع عبد الله السعيد من قلب النادي الأهلي".
واختتم: "عمرو الجنايني لم يسلم درع الدوري للأهلي، ولكنه كان يسلم كفنه، من أجل إرضائهم".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور:الجنايني سلم "كفنه" للأهلي لإرضائهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.