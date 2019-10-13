مرتضى منصور: حملة ممنهجة لهدم الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن البعض يريد هدم استقرار الفريق، بحملة إعلامية ممنهجة، تريد زعزعة الاستقرار قبل لقاء القمة المقبل.
قال مرتضى منصور عبر برنامج الزمالك اليوم إن الحملة الإعلامية الممنهجة لتصيد الأخطاء فيالزمالك، واضحة، بدأت بكهربا ثم جنش، وأخيرا طارق حامد، وقبله ملعب مباراة جينيراسيون فوت.
أضاف: "لن نسمح بهدم استقرار الزمالك، الحملة الإعلامية الممنهجة لن تؤثر في الزمالك وتحدثت مع حسامالبدري مدرب منتخب مصر، وأكد لي أن ما كتبه طارق ليس له علاقة بالزمالك".
اختتم: "وافقنا على خوض مباراة جينيراسيون فوت السنغالي على ستاد السلام، لأننا نحترم الوطن، ونحترم أمن مصر، ولكن نريد زيادة الجمهور إلى 20 ألف متفرج، والكاف وافق بشكل نهائي على إقامة اللقاء في ستاد السلام".
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