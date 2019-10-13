رياضة | استخدام الاقنعة والابتعاد عن المكياج.. كيف تحافظ فتاة صلاح على جمالها؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استخدام الاقنعة والابتعاد عن المكياج.. كيف تحافظ فتاة صلاح على جمالها؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت البرازيلية "أليساندرا أمبروسيو" عارضة الأزياء والتي اشتهرت مؤخرا بالوطن العربي والمصري تحديدا، بعد ظهورها وهي تحتضن محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، عن سر احتفاظها بجمالها خلال الأعوام الماضية.

"صلاح يثير الجدل بصورة مع عارضة أزياء برازيلية"

وكان محمد صلاح، نشر صورة له تجمعه مع "أليساندرا أمبروسيو" عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهي إحدى الصور التي تم وضعها كغلاف بمجلة GQ العالمية.

كما قام محمد صلاح بنشر فيديو مع "أليساندرا أمبروسيو"، لتظهر متألقة بجمالها الساطع خلال مقطع الفيديو، وهو ما جعل بعض المتابعين للاستفسار عن سر احتفاظها بكل هذا الجمال.

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"أليساندرا أمبروسيو تكشف سر جمالها" "أليساندرا أمبروسيو تكشف سر جمالها" وكشفت "أليساندرا أمبروسيو "، البالغة من العمر 37 عاما، عن السر الخفي وراء هذا الجمال من خلال تصريحات خاصة لوسائل الأعلام ،أن هناك عدد من الأسرار جعلها تتمتع بجمال جذاب ومميز . وقالت "أليساندرا أمبروسيو"، إنها تحرص دائما على استعمال أقنعة الوجه المغذية والطبيعية سواء للبشرة أو الشعر، وهو ما يجعلها تحافظ على شبابها، وتبدو أصغر سنا ،وبشرة مشدودة خالية من التجاعيد ،وذلك بالرغم من تقدم سنها.